С 1 января этого года при покупке электрокара платить налог на добавленную стоимость (НДС) и налог не нужно. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает

"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Больше НДС и налог платить не нужно", - отметил он.

Министр выразил надежду, что "украинцы выберут именно этот экологический и почти с нулевыми затратами при эксплуатации вид транспорта".

"Например, хозяин электрического Ниссан Лиф только на топливе экономит минимум 50 тыс. грн ежегодно. Это не считая того, что стоимость технического обслуживания также в разы меньшая", - добавил В.Омелян.

Как сообщал последние несколько лет в Украине наблюдается увеличение спроса на электрокары. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензиновый автомобиль.

На сегодняшний день в стране насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров, и их инфраструктура продолжает развиваться.

Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК.

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