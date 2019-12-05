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Отец застрелил сына во время охоты на кролика
05.12.2019 13:08
Отец случайно застрелил сына, охотясь на кролика
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
охотясь
кролика
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