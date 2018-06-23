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Звезды-неряхи, от которых в шоке даже их домработницы (фото)
23.06.2018 12:23
Звезды-неряхи, от которых в шоке даже их домработницы (фото) По теме:

Знаменитости кажутся нам идеальными во всем, но если они безупречны на экране, то это еще не значит, что они таковы и в обычной жизни. Героини нашей подборки как раз-таки доказывают обратное.

Эти звезды совсем не любят убираться, ну по крайней мере такое чувство может сложится при просмотре фото из их соцсетей, пишет  со ссылкой на .

Майли Сайрус

Линдси Лохан

Анастасия Волочкова

Ани Лорак

Алена Водонаева

Ксения Собчак







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