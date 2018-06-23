Знаменитости кажутся нам идеальными во всем, но если они безупречны на экране, то это еще не значит, что они таковы и в обычной жизни. Героини нашей подборки как раз-таки доказывают обратное.

Эти звезды совсем не любят убираться, ну по крайней мере такое чувство может сложится при просмотре фото из их соцсетей, пишет со ссылкой на .

Майли Сайрус

Линдси Лохан

Анастасия Волочкова

Ани Лорак

Алена Водонаева

Ксения Собчак

Сводка.нет - Новости Украины и Мира