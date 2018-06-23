Грузия и Украина стремятся к членству в НАТО, следовательно можно говорить о совместных пути и цели, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин: В диалоге Украины и Венгрии отмечается позитивная динамика Фото: ЕРА "Сейчас, по состоянию на сегодня, планируется единое заседание Украина – Грузия – НАТО. Почему так решено? Не из-за того, что мы не можем выбрать другой формат. Поскольку саммит НАТО… уже настолько напакован, что реально для того, чтобы провести в полномасштабном формате, должны это делать с нашими грузинскими друзьями и партнерами", – сказал Климкин.По его словам, Грузия и Украина вместе стремятся к членству в НАТО."У нас совместные стремления приобрести членство в НАТО. Осуществляем реформы... Поэтому можем говорить о совместном пути и совместной цели. Кроме того, есть дополнительный аспект безопасности вокруг Черного моря, особенно после оккупации Россией Крыма", – добавил глава МИД Украины.Он подчеркнул, что в диалоге Украины и Венгрии отмечается позитивная динамика."Украина будет принимать участие в саммите НАТО. Это важно и с точки зрения солидарности Альянса с нами, и с точки зрения развития практического сотрудничества, а тут есть много чего, что нужно сделать в ближайшее время", – продолжил Климкин.Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11–12 июля.По итогам украинско-венгерских консультаций, которые прошли в Закарпатье 22 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не против участия президента Украины Петра Порошенко в июльском саммите Украина – Грузия – НАТО в Брюсселе, однако Венгрия не будет поддерживать двусторонние отношения Киев – Альянс до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании"."Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с [госсекретарем США Майком] Помпео и сказал ему, что мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины Петра Порошенко", – заявил он. При этом Сийярто подчеркнул, что решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии Украина – НАТО остается в силе.5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились, так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. Сийярто говорил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря 2017 года. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины нато что венгрии климкин Теги: политика