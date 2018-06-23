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Климкин: На саммите в Брюсселе планируется единое заседание Украина – Грузия – НАТО
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23.06.2018 12:25
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Грузия и Украина стремятся к членству в НАТО, следовательно можно
говорить о совместных пути и цели, заявил министр иностранных дел
Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Климкин: В диалоге Украины и Венгрии отмечается
позитивная динамика Фото: ЕРА "Сейчас, по состоянию на сегодня,
планируется единое заседание Украина – Грузия – НАТО.
Почему так решено? Не из-за того, что мы не можем выбрать другой
формат. Поскольку саммит НАТО… уже настолько напакован, что реально
для того, чтобы провести в полномасштабном формате, должны это
делать с нашими грузинскими друзьями и партнерами", – сказал
Климкин.По его словам, Грузия и Украина вместе стремятся к членству
в НАТО."У нас совместные стремления приобрести членство в НАТО.
Осуществляем реформы... Поэтому можем говорить о совместном пути и
совместной цели. Кроме того, есть дополнительный аспект
безопасности вокруг Черного моря, особенно после оккупации Россией
Крыма", – добавил глава МИД Украины.Он подчеркнул, что в
диалоге Украины и Венгрии отмечается позитивная динамика."Украина
будет принимать участие в саммите НАТО. Это важно и с точки зрения
солидарности Альянса с нами, и с точки зрения развития
практического сотрудничества, а тут есть много чего, что нужно
сделать в ближайшее время", – продолжил Климкин.Саммит НАТО в
Брюсселе пройдет 11–12 июля.По итогам украинско-венгерских
консультаций, которые прошли в Закарпатье 22 июня, министр
иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не
против участия президента Украины Петра Порошенко в июльском
саммите Украина – Грузия – НАТО в Брюсселе,
однако Венгрия не будет поддерживать двусторонние отношения
Киев – Альянс до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии
к закону "Об образовании"."Несколько недель назад я встретился в
Вашингтоне с [госсекретарем США Майком] Помпео и сказал ему, что мы
не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание
безопасности на Черном море, на которое пригласят президента
Украины Петра Порошенко", – заявил он. При этом Сийярто
подчеркнул, что решение Венгрии о блокировании политических
встреч комиссии Украина – НАТО остается в силе.5 сентября 2017
года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании",
который расширил использование украинского языка в
обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились,
так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского
меньшинства в Украине. Сийярто говорил, что
будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока
Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на
экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала
выводы 8 декабря 2017 года. Киеву предложили внести изменения
в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на
негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском
союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на
русском языке. Комиссия не стала настаивать на
изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры
по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.14
февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную
Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный
период внедрения языковой статьи закона "Об образовании" до 2023
года.
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