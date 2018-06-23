В Израиле врачи совершили невероятно тяжелую и необычную операцию. Им удалось восстановить зрение слепой пациентке, имплантировав в глаз фрагмент ее собственного зуба. Редкая и сложная операция была проведена в клинике "Бейлинсон", пишет со ссылкой на .

Как сообщает СМИ Израиля, женщина потеряла зрение из-за тяжелого заболевания роговицы. Когда медики предложили инновационный метод пересадки, она решила рискнуть.

Процедура носит название остеоодонтокерапротезирование (OOKP) и состоит из нескольких этапов. Сначала пациенту удаляют здоровый зуб. Из него изготавливают пластину с отверствием, куда вставляют искусственную роговицу. Затем конструкция вживляется под кожу человека на 2-4 месяца. На втором этапе производится имплантация комплекса в глаз пациента.

Подобные операции проводят только в нескольких клиниках мира. Поскольку израильские врачи выполняли это впервые, на помощь им прилетели специалисты челюстно-лицевой хирургии из Швейцарии.

"Эта операция предназначена для полностью потерявших зрение пациентов с тяжелыми заболеваниями роговицы, которым нельзя сделать пересадку от донора. До сих пор у израильских пациентов не было даже надежды, однако теперь мы можем это делать. Это очень долгий, сложный и опасный процесс, но в большинстве случаев результаты потрясающие. Мы вернули Ципи Балили зрение, и это стоит всех потраченных на учебу часов, кропотливой подготовки, времени", - поделился офтальмолог Эйтан Ливни, который и проводил операцию.

По информации издания, из удаленного у женщины зуба сделали пластинку по размеру глаза. В пластине просверлили отверстие диаметром 3 мм и вставили в него искусственную роговицу. Затем врачи имплантировали "зубную роговицу" в область под веком, чтобы организм построил новые кровеносные сосуды, которые будут снабжать ее кровью. Преимущество использования зубной ткани состоит в том, что организм не идентифицирует "зубную роговицу" как инородное тело, и отторжения не происходит.

Через три месяца медики извлекли "зубную роговицу" вместе с сосудами из щеки женщины, очистили поврежденный глаз, удалив из него некоторые внутриглазные структуры, и пересадили полученную конструкцию в глазницу. Вскоре пациентка начала видеть.

Врачи отмечают, что после окончательного приживления пациент может в косметических целях использовать склеральную линзу, которая внешне выглядит как нормальный глаз со зрачком и радужкой в окружении белой склеры.

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