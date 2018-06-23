Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский считает, что пока нет смысла в строительстве заграждения на границе с Украиной и Беларусью, чтобы бороться против африканской чумы свиней. Об этом сообщает Укринформ .

Он пояснил, что Варшава ждет профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции, после чего будет принято окончательно решение о том, нужно ли строить заграждение.

"Решение (по поводу строительства заграждения - ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этом смысла. Если ныне кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока что не вижу в этом большой необходимости", - сказал Ардановский.

Также он уточнил, что Польша обратилась в Европейское агентство безопасности пищевой продукции, чтобы там дали профессиональную оценку, будет ли заграждение эффективным противодействием для распространения африканской чумы свиней.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Польша призвала Европейский союз ускорить работу над правилами, которые должны усложнить строительство газопровода "Северный поток-2".

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