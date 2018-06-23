Погода, Новости, загрузка...
Порошенко: Создание политически незаангажированной государственной службы – это реальность, а не далекое будущее
23.06.2018 12:33
Комплексное реформирование государственного управления в Украине позволит проводить качественную государственную политику, заявил президент Петр Порошенко. Порошенко: Новое время требует новых подходов и решений Фото: president.gov.ua "Новое время требует новых подходов и решений. С вступлением в силу Закона Украины "О государственной службе" в этой сфере начались изменения, призванные сделать максимально прозрачной и открытой деятельность тех, кто присягнул верно служить украинскому народу.  Уже сейчас мы можем с уверенностью говорить, что создание профессиональной, политически незаангажированной государственной службы – это реальность, а не далекое будущее", – сказано в поздравлении президента.По его словам, комплексное реформирование государственного управления позволит проводить качественную государственную политику, гарантировать достойный стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить