Комплексное реформирование государственного управления в Украине
позволит проводить качественную государственную политику, заявил
президент Петр Порошенко. Порошенко: Новое время требует новых
подходов и решений Фото: president.gov.ua "Новое время требует
новых подходов и решений. С вступлением в силу Закона Украины "О
государственной службе" в этой сфере начались изменения, призванные
сделать максимально прозрачной и открытой деятельность тех, кто
присягнул верно служить украинскому народу. Уже сейчас мы
можем с уверенностью говорить, что создание профессиональной,
политически незаангажированной государственной службы – это
реальность, а не далекое будущее", – сказано в поздравлении
президента.По его словам, комплексное реформирование
государственного управления позволит проводить качественную
государственную политику, гарантировать достойный стра
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