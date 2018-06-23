22 июня закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы)" был опубликован в парламентской газете "Голос України", он вступает в силу на следующий день после публикации. Согласно новому закону, в курсанты могут принимать граждан в возрасте до 30 лет Фото: EPA 22 июня закон был опубликован в парламентской газете "Голос України", он вступает в силу на следующий день после публикации.Закон разрешает продолжать службу военным, которых врачебная комиссия признала непригодными по состоянию здоровья: боевой опыт и мотивация военнослужащих, несмотря на состояние их здоровья, могут быть учтены при их назначении на должности, которые не требуют физических нагрузок.Законопроект также предусматривает повышение до 30 лет предельного возраста приема в курсанты высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений вузов.Верховная Рада приняла законопроект №6052 5 апреля 2018 года, 20 июня закон подписал президент Украины Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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