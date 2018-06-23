|Украина сократит расходы на роуминг со странами ЕС
|23.06.2018 12:43
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ЕС и шесть стран Восточного партнерства - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина договорились активизировать сотрудничество в цифровой экономике и приняли дорожную карту по сокращению расходов на роуминг, устранения угрозы кибербезопасности на скоординированной основе и расширение электронных услуг для создания большего количества рабочих мест в цифровой индустрии. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии, передает
"ЕС будет продолжать тесно сотрудничать со своими восточными партнерами в сфере цифровых технологий, в пользу граждан во всем регионе. Содействие скоростному широкополосному Интернету для стимулирования экономики и расширения электронных услуг, создание новых рабочих мест в цифровой индустрии, снижение тарифов на роуминг между восточных стран-партнеров и борьба с киберпреступностью и по кибербезопасности являются нашими приоритетными задачами. Мы сосредоточены на достижении конкретных результатов с четкой программой сотрудничества до 2020 года", - заявил Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Иоганнес Хан во время 10-го Диалога неформальной партнерства, который проходит в Беларуси.
Рабочие сессии охватывали секторное сотрудничество в сфере цифровой экономики и иностранных дел.
На первом этапе были определены три основные цели:
1. Необходимость принятия дорожной карты по сокращению роуминговых сборов;
2. Координированное решение проблемы угроз кибербезопасности;
3. Использование потенциала, цифровые экономика и общество приносят заинтересованным сторонам бизнеса и гражданам.
По последнему пункту, заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Жан-Кристоф Беллиард и министры иностранных дел шести восточных стран-партнеров выразили четкое видение будущего на основе Результатов на 2020 год в четырех приоритетных сферах:
1. Усиление экономики;
2. Улучшение управления;
3. Усиление связей;
4. Усиление общества.
Конкретные цели включают расширение основной сети TEN-T для стран-партнеров, повышение энергоэффективности, облегчение кредитования SME в местной валюте и поддержка молодежи.
Как сообщал в Европейской комиссии призвали Украину рассматривать модернизацию ядерной безопасности как ключевой приоритет.