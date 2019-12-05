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У Зеленского рассказали, в каком случае будет продлен закон о статусе Донбасса
05.12.2019 13:27
Помощник Зеленского назвал условие продления закона о статусе Донбасса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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