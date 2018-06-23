|
В МИД России назвали "самоуправством" легализацию марихуаны в Канаде
|
23.06.2018 12:49
|
Осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет
серьезным препятствием для построения мира, свободного от
наркотиков, заявили в российском министерстве иностранных дел. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке МИД России: Ожидаем,
что на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по "Группе
семи" Фото: EPA "Канада сознательно пошла на грубое и
преднамеренное нарушение своих международно-правовых обязательств в
соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961
года, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и
Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года, которые предписывают
государствам-участникам ограничить применение наркотиков
исключительно медицинскими и научными целями. Международный комитет
по контролю над наркотиками часто заявлял, в том числе и в
отношении канадских нарколиберальных инициатив, что данный
основополагающий принцип конвенций не допускает каких-либо
исключений или "гибких интерпретаций", – сказано в
сообщении.Подчеркивается, что в 2016 году Генеральная Ассамблея ООН
"четко и ясно заявила о том, что три антинаркотические конвенции
являются краеугольным камнем системы международного контроля над
наркотиками"."Российская Федерация неукоснительно следует этим
принципам и намерена последовательно претворять их на практике в
рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам и других профильных
межгосударственных площадок. Надеемся, что к нашему голосу
присоединятся и другие государства, которые реальными делами вносят
вклад в борьбу с глобальным наркотическим злом, а не способствуют
его распространению. Ожидаем, что на "самоуправство" Канады
прореагируют ее партнеры по "Группе семи", поскольку это
объединение часто заявляло о приверженности верховенству
международного права в межгосударственных отношениях. Очевидно, что
осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет
серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым
сообществом стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира