Осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет серьезным препятствием для построения мира, свободного от наркотиков, заявили в российском министерстве иностранных дел. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД России: Ожидаем, что на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по "Группе семи" Фото: EPA "Канада сознательно пошла на грубое и преднамеренное нарушение своих международно-правовых обязательств в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями. Международный комитет по контролю над наркотиками часто заявлял, в том числе и в отношении канадских нарколиберальных инициатив, что данный основополагающий принцип конвенций не допускает каких-либо исключений или "гибких интерпретаций", – сказано в сообщении.Подчеркивается, что в 2016 году Генеральная Ассамблея ООН "четко и ясно заявила о том, что три антинаркотические конвенции являются краеугольным камнем системы международного контроля над наркотиками"."Российская Федерация неукоснительно следует этим принципам и намерена последовательно претворять их на практике в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам и других профильных межгосударственных площадок. Надеемся, что к нашему голосу присоединятся и другие государства, которые реальными делами вносят вклад в борьбу с глобальным наркотическим злом, а не способствуют его распространению. Ожидаем, что на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по "Группе семи", поскольку это объединение часто заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях. Очевидно, что осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым сообществом стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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