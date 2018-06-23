Народный депутат от фракции "Народный фронт" Олег Кришин задекларировал две пары элитных часов. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа за 2017 год, передает .

Он указал, что владеет швейцарскими часами "Vacheron Constantin" и "Breguet" стоимость 372,9 тыс. грн и 828,1 тыс. грн соответственно.

Также, данные декларации Кришина свидетельствуют о том, что только за год доход семьи нардепа увеличился почти вдвое.

Напомним, ранее СМИ уличили Кришина в содействии производству контрафактных сигарет.

По данным украинских изданий, под руководством нардепа состоялся запуск завода в Желтых Водах в Днепропетровской области, который производит сигареты с поддельной акцизной маркой "Pull".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира