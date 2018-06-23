Наблюдаю и слушаю, как российские родители общаются со своими
детьми. Тихо охреневаю..
Когда ты на итальянском пляже, между итальянцев, там в воздухе
разлита любовь.
Amore, amore, amore.. Так итальянские родители называют своих
детей. И маленьких, и совсем больших. Их обожают, холят, лелеют..
Причём, папы часто ещё более нежные и трепетные родители. И,
купаясь в этой безусловной любви, дети напитываются ею, наполняют
ею каждую клеточку своего тела. А потом вырастают и начинают сами
транслировать эту накопленную любовь. Семье, друзьям, любимым,
мирозданию. И создают самые красивые в мире вещи. И ведут самый
желанный образ жизни. Жизни, наполненной большими и маленькими
удовольствиями, особым умением смаковать эту жизнь, проживать её
ярко, вкусно, как-то легкомысленно и обязательно красиво и с
любовью..
Российский ребёнок с детства вынужден занимать круговую оборону.
Крики, затрещины, вечное раздражение и недовольство
взрослых..
Из сегодняшнего. На пляже..
дитя интересуется у отца, где мама.
— Ты совсем дурак, да?! Ты дебил?! Я те писят раз уже сказал, что
она переодевается!! Я сколько раз ещё должен тебе повторить?!
Тирада минут на пять. С унижением и злостью. Вместо того, чтобы
улыбнуться и дать ребёнку нормальный ответ, потратив на него две
секунды.
Мальчишка вжимает голову в плечи.
Явление мамы. На лице недовольство (кажется, приклеилось туда
навечно).
Мама, а что там в воде такое? (море сегодня принесло
водоросли)
Мама кривит лицо и отмахивается как от назойливой мухи. Отстань от
меня! Идёт в воду делать селфи, не глядя на ребёнка..
И так со всех сторон..
Ты куда полезла?
Заткнись уже!
Ты больной? Ты меня достал!!
Иди сюда, я сказал!
Я тебе сейчас по жопе надаю!!
Ты у меня сейчас получишь!.
Лежу на полотенце у кромки воды. По мне ползает довольный Лео.
Целую его щёчки, животик, пяточки. Целует меня в ответ. Всё лицо
покрывает поцелуями. Хочу зарыться в него и не слышать этого
кошмара. Мне тошно..
Уроды, вы живёте в нелюбви! Вы зачем-то встречаетесь, женитесь,
рожаете детей. Вы едете на курорт. Вокруг вас сказка и рай. Но вы
не способны ни почувствовать этого, ни взять себе кусочек этого
рая, ни напитаться этой красотой, ни расслабиться, ни убрать с лица
эту вечно недовольную гримасу. Чмокнуть в щёчку жену. Просто так.
Обнять ребёнка и сказать ему ласковое словечко. Улыбнуться.
Расслабиться. Перестать горячиться и жить в вечном напряжении. Вы
не способны любить. Ваши дети живут в нелюбви. А потом их детям
достаётся эта нелюбовь. Вечный замкнутый круг. Вы выбираете путина
и дерьмовую жизнь, потому что вас никогда не любили и не научили
любить…
Простите. Накопилось
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