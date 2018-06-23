Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн призвал ООН санкционировать проведение международного расследования убийств в Венесуэле. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зейд Раад аль-Хусейн считает, что в Венесуэле не работает принцип верховенства права Фото: EPA В документе указано, что с июля 2015-го по март 2017 года в Венесуэле силы безопасности убили 505 человек."Трагические инциденты произошли в ходе операций по поддержанию правопорядка в регионах, преимущественно бедных, которые, по мнению властей, контролируются вооруженными бандитами. Эксперты рассказывают об устоявшейся практике таких операций: вооруженные до зубов полицейские устраивают рейды в бедных кварталах и задерживают предполагаемых "преступников", не имея при этом судебного ордера. Если во время таких рейдов они убивают людей, часто в собственных домах, они перемещают тела и предметы на месте происшествия так, чтобы выдать произошедшее за вынужденную самозащиту в ходе перестрелки. При этом правительство страны представляет эти действия как успех борьбы с преступностью в стране", – говорится в сообщении.Доклад направили Совету ООН по правам человека."Документ также содержит информацию о массовых расстрелах участников демонстраций, вышедших на улицы в знак протеста против предлагаемых президентом конституционных реформ", – сообщили в пресс-службе ООН.Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что в Венесуэле не работает принцип верховенства права. Он призвал членов Совета ООН по правам человека, опираясь на данные этого доклада, санкционировать проведение международного расследования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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