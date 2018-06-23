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В Венесуэле с июля 2015-го по март 2017 года силы безопасности убили 505 человек – ООН
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23.06.2018 12:57
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Верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн призвал ООН
санкционировать проведение международного расследования убийств в
Венесуэле. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зейд
Раад аль-Хусейн считает, что в Венесуэле не работает принцип
верховенства права Фото: EPA В документе указано, что с июля
2015-го по март 2017 года в Венесуэле силы безопасности убили 505
человек."Трагические инциденты произошли в ходе операций по
поддержанию правопорядка в регионах, преимущественно бедных,
которые, по мнению властей, контролируются вооруженными бандитами.
Эксперты рассказывают об устоявшейся практике таких операций:
вооруженные до зубов полицейские устраивают рейды в бедных
кварталах и задерживают предполагаемых "преступников", не имея при
этом судебного ордера. Если во время таких рейдов они убивают
людей, часто в собственных домах, они перемещают тела и предметы на
месте происшествия так, чтобы выдать произошедшее за вынужденную
самозащиту в ходе перестрелки. При этом правительство страны
представляет эти действия как успех борьбы с преступностью в
стране", – говорится в сообщении.Доклад направили Совету ООН
по правам человека."Документ также содержит информацию о массовых
расстрелах участников демонстраций, вышедших на улицы в знак
протеста против предлагаемых президентом конституционных
реформ", – сообщили в пресс-службе ООН.Верховный комиссар ООН
по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн считает, что в Венесуэле не
работает принцип верховенства права. Он призвал членов Совета
ООН по правам человека, опираясь на данные этого доклада,
санкционировать проведение международного расследования.
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