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Бойко: В сегодняшних условиях необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ
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23.06.2018 13:05
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В Украине необходимо проводить политику, которая бы отвечала
национальным интересам государства, а не Международного валютного
фонда, заявил народный депутат, сопредседатель фракции
Оппозиционного блока Юрий Бойко. Юрий Бойко: Все страны, которые
следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные
интересы, оказывались на грани социального противостояния Фото:
opposition.org.ua "Сегодня уже идет не разговор, а попытка диктата
со стороны МВФ: "сделайте это, сделайте то". А ведь все страны,
которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные
интересы, оказывались на грани социального противостояния, –
отметил политик. – В сегодняшних условиях необходимо
пересмотреть сотрудничество с МВФ, и заняться, наконец, развитием
экономики, поддержать собственного производителя, снизить налоги и
тарифы для того, чтобы ожила промышленность. Необходимо проводить
политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а
не Международного валютного фонда".Нардеп добавил, что украинский
народ "и так уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней
власти, а очередной кредит все равно будет разворован, но вот
отдавать эти долги будут дети и внуки украинцев". В
Международном валютном фонде заявляют, что украинские власти
должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем
рынке до уровня цен на импорт.С 1 апреля 2017 года в Украине для
населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена
газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1 тыс. м³ (с НДС).
25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в
интервью Bloomberg сказал, что правительство готово
урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля
постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на
газ в Украине.В апреле стало известно, что "Нафтогаз"
предложил правительству дифференцировать цены на газ для населения.
Предлагалось установить две цены: действующая в 6,96 тыс. грн за 1
тыс. м³ распространялась бы на социальную норму потребления газа, а
все, что выше нормы, стоило бы на 60–65% дороже. 8 июня
прежний министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил,
что МВФ отклонил предложение НАК "Нафтогаз
України" о дифференциации цены на газ для населения.12 июня
глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что визит
миссии Международного валютного фонда в Украину зависит от
пересмотра Киевом тарифов на газ и достижения
сбалансированного государственного бюджета.
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