В Украине необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда, заявил народный депутат, сопредседатель фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. Юрий Бойко: Все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния Фото: opposition.org.ua "Сегодня уже идет не разговор, а попытка диктата со стороны МВФ: "сделайте это, сделайте то". А ведь все страны, которые следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, оказывались на грани социального противостояния, – отметил политик. – В сегодняшних условиях необходимо пересмотреть сотрудничество с МВФ, и заняться, наконец, развитием экономики, поддержать собственного производителя, снизить налоги и тарифы для того, чтобы ожила промышленность. Необходимо проводить политику, которая бы отвечала национальным интересам государства, а не Международного валютного фонда".Нардеп добавил, что украинский народ "и так уже по уши в долгах из-за бездарной политики нынешней власти, а очередной кредит все равно будет разворован, но вот отдавать эти долги будут дети и внуки украинцев". В Международном валютном фонде заявляют, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1 тыс. м³ (с НДС). 25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg сказал, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.В апреле стало известно, что "Нафтогаз" предложил правительству дифференцировать цены на газ для населения. Предлагалось установить две цены: действующая в 6,96 тыс. грн за 1 тыс. м³ распространялась бы на социальную норму потребления газа, а все, что выше нормы, стоило бы на 60–65% дороже. 8 июня прежний министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что МВФ отклонил предложение НАК "Нафтогаз України" о дифференциации цены на газ для населения.12 июня глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину зависит от пересмотра Киевом тарифов на газ и достижения сбалансированного государственного бюджета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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