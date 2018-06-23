В связи с мероприятиями ко Дню молодежи 24 июня будет частично перекрыта ул. Владимирская. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает

“В связи с проведением Дня молодежи 24 июня будет перекрыта ул. Владимирская от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко”, - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В период с 00:00 часов 24 июня до 6:00 часов 25 июня троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н будут следовать от ул. Белицкой до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, далее по своему маршруту.

Кроме того, 24 июня с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Институтской на участке от ул. Шелковичной до ул. Липской будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”.

Как сообщал в воскресенье, 24 июня, в Киеве планируют ограничить движение метро. При этом вероятно ограничение на вход для пассажиров станций “Площадь Льва Толстого”, “Университет”, “Олимпийская” и “Дворец спорта”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира