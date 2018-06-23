Отца Майкла Джексона Джо Джексона в возрасте 89 лет госпитализировали. Об этом сообщает Variety.

Согласно неподтвержденной информации, у музыкального продюсера последняя степень рака поджелудочной железы. Джо Джексон какое-то время боролся с болезнью, а в настоящее время якобы находится при смерти.

Известно, что Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоявшей из его сыновей. Майкл Джексон рассказывал, что его отец насаждал детям строгую дисциплину и даже порол их во время репетиций.

Кроме того, напомним, что Майкл Джексон не общался с отцом и даже не упомянул его в своем завещании.

Как сообщал svodka.net ранее, в штате Флорида Соединенных Штатов Америки слон по имени Али, который ранее жил на ранчо легендарного певца Майкла Джексона, сбежал в зоопарке из вольера.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира