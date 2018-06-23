В России 21 июня на 96-м году жизни скончался советский военный летчик Иван Леонов, сообщает со ссылкой на российские СМИ, передает

Во время Второй мировой войны Леонов совершил 55 боевых вылетов. Сбил 6 немецких самолетов лично и два в группе. В июле 1943 года после тяжелого ранения ему ампутировали левую руку. После выздоровления добился разрешения летать без одной руки.

Леонов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире военный летчик, управлявший самолетом одной рукой.

После войны работал преподавателем. Помимо двух родных дочерей Леонов с женой воспитали еще пять приемных детей, родители которых погибли на войне.

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