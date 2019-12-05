Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

"По инициативе Президента Украины Правительство готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке микро- и малого предпринимательства. Она начнет работать с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей, поощрить возвращаться наших трудовых мигрантов домой и открывать бизнес здесь", - отметил глава правительства.

По его словам, сейчас разрабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. А пока на сайте можно оставить требование, и когда программа начнет функционировать, менеджеры сконтактируют относительно участия.

Объем кредита - 1,5 млн грн на 5 лет.

Премьер-министр объяснил соотношение процентных ставок.

"5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн", - отметил Гончарук.

Для участия понадобится бизнес-план, если планируется запускать дело с нуля, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина.

Также отмечается, что стартапы смогут принимать участие только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, что работает минимум 12 месяцев. При этом, сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира