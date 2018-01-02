Начиная с понедельника, 1 января, в Беларуси начал действовать "налог на Google". Об этом сообщает Прайм .

Требование налогового кодекса Беларуси об уплате НДС вступило в силу для иностранных компаний, которые предоставляют услуги гражданам страны в электронной форме.

Поправки в Налоговый кодекс, включая по уплате НДС в 20% из электронных услуг зарубежных компаний на "налог на Google", внесли еще в октябре 2016 года, однако налоговым органам предоставили возможность определить механизм уплаты этого платежа в течение года.

Представители министерства по налогам и сборам Беларуси заявили, что решили взять пример с Российской Федерации, где "налог на Google" применяется с 2017 года, и Евросоюза, где его платят с 2015 года.

Указанный налог уплачивается ежеквартально в белорусских рублях. В перечень услуг, подпадающих под налогообложение, если их потребитель - физлицо в Беларуси, входят предоставление прав на использование программного обеспечения (включая компьютерные игры), электронных книг, музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений через интернет, рекламные услуги в сети и другие.

Помимо этого, через сервис иностранным организациям предоставят информацию нормативно-правового характера, разъяснения, комментарии, перечень услуг, выручка от которых облагается НДС, форму заявления о постановке на учет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с 1 января 2018 года в Украине почти на 30% повышается налог на табачные изделия .

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