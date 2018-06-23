Сооснователь группы Pantera, американский музыкант Винсент Пол
Эбботт, известный как Винни Пол, скончался на 55-м году жизни. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Винни Пол был одним
из основателей легендарной группы Pantera, которая распалась в 2003
году Фото: Pantera / Facebook Ему было 54 года."Пол наиболее
известен своей работой в качестве барабанщика в группах Pantera и
Hellyeah. В настоящее время никаких дополнительных данных нет.
Семья просит ценить приватность", – сказано в сообщении.Винни
Пол был сооснователем легендарной группы Pantera, которая распалась
в 2003 году. После распада группы Пол вместе с гитаристом Даймбэгом
Даррелом основал проект Damageplan. К коллективу Hellyeah
музыкант присоединился в 2006 году.
https://www.facebook.com/Pantera/posts/10156544373084697
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