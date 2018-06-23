Сооснователь группы Pantera, американский музыкант Винсент Пол Эбботт, известный как Винни Пол, скончался на 55-м году жизни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Винни Пол был одним из основателей легендарной группы Pantera, которая распалась в 2003 году Фото: Pantera / Facebook Ему было 54 года."Пол наиболее известен своей работой в качестве барабанщика в группах Pantera и Hellyeah. В настоящее время никаких дополнительных данных нет. Семья просит ценить приватность", – сказано в сообщении.Винни Пол был сооснователем легендарной группы Pantera, которая распалась в 2003 году. После распада группы Пол вместе с гитаристом Даймбэгом Даррелом основал проект Damageplan. К коллективу Hellyeah музыкант присоединился в 2006 году. https://www.facebook.com/Pantera/posts/10156544373084697 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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