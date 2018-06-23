Погода, Новости, загрузка...
Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие», склеенное скотчем (видео)
23.06.2018 13:17
Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие», склеенное скотчем (видео) По теме:

Очередной пропагандистский ролик, выпущенный в «ДНР» об испытании нового «супероружия» «Снежинка» и «Чебурашка» вызвал у жителей временно оккупированной Донетчины неудержимый смех и надолго станет темой для острословов, сообщает со ссылкой на «».

Пропагандистские СМИ, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» распространили видео об испытании «на одном из полигонов Донецка» и демонстрации «стрельбы реактивных систем залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» Ракетных войск тактического назначения». Пропагандисты «ДНР» подчеркивают, что «эти установки — результаты работы военно-промышленного комплекса ДНР и не имеют аналогов в мире».







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить