Спасатели уничтожили на полигоне мину, обнаруженную 22 июня в Киеве
на Лысой горе, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным
ситуациям. ГСЧС: С начала 2018 года в Киеве уничтожили 649 единиц
взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны Фото: ДСНС у
Київській області / Facebook "22 июня во время плановой проверки
территории урочища "Лысая гора" в Голосеевском районе столицы
сотрудники первого специального центра быстрого реагирования и
гуманитарного разминирования обнаружили минометную мину АС-76 мм
времен Второй мировой войны… Боеприпас изъяли и уничтожили на
полигоне", – сказано в сообщении.Всего с начала 2018 года в
Киеве уничтожили 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов
времен Второй мировой войны, отмечают в ГСЧС.
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