Спасатели уничтожили на полигоне мину, обнаруженную 22 июня в Киеве на Лысой горе, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. ГСЧС: С начала 2018 года в Киеве уничтожили 649 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны Фото: ДСНС у Київській області / Facebook "22 июня во время плановой проверки территории урочища "Лысая гора" в Голосеевском районе столицы сотрудники первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаружили минометную мину АС-76 мм времен Второй мировой войны… Боеприпас изъяли и уничтожили на полигоне", – сказано в сообщении.Всего с начала 2018 года в Киеве уничтожили 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, отмечают в ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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