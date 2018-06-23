|Эрдоган сравнил себя с Путиным: "Мы самые опытные в мире"
|23.06.2018 13:26
|
"Есть два наиболее опытных политических лидера - это Путин и я"Эрдоган в последние дни перед выборами президента в стране сравнил себя с лидером России Владимиром Путиным.
Фото: aa.com.tr
"Есть два наиболее опытных политических лидера - это Путин и я. Поскольку мы занимали должности президентов и премьер-министров, мы с Путиным постоянно находимся у власти уже 15-16 лет подряд", - сказал турецкий руководитель 22 июня во время общения с журналистами, сообщает телеканал TRT.
Турция нашла взаимопонимание с Россией по сирийскому вопросу, а лично у него сложились "особые отношения с Путиным", добавил он.
Президент Турции также сделал похожее заявление во время предвыборного выступления в Стамбуле, сообщает газета Aksam.
"Кого из других кандидатов [на выборах президента в Турции] признает мир? Со сколькими из мировых лидеров они встречались? Я между политиков, которые дольше присутствуют в Генеральной Ассамблее ООН. Так, дольше только - я и Путин", - подчеркнул Эрдоган.
Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы состоятся 24 июня. Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту страны Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться в должности 10 лет.