Генпрокуратура намерена трансформировать департамент спецрасследований, разделив процессуальных руководителей и следователей, отметила спикер генпрокурора Лариса Сарган. Сарган: Сначала в Раде "оптимисты перемен" принимают законы, а потом удивляются их выполнению Фото: Лариса Сарган / Facebook "Департамент спецрасследований [Сергея] Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процессуальные руководители переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством. Поэтому никакой "зрады" нет. Есть только надуманная истерика сторонников руководителя одного департамента", – написала Сарган.Она подчеркнула, что в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в делах Майдана не будет уволен или заменен."Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана – год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом. О результате между защитников речь не идет почему-то", – заявила спикер генпрокурора.Сарган добавила, что такие трансформации произойдут во всех департаментах ГПУ, где следствие объединяется с процессуальным руководством."Вот только почему-то не вижу истерики в защиту по поводу других подразделений ГПУ. Сначала в Раде "оптимисты перемен" принимают законы, а потом удивляются их выполнению. Когда официально состоится реорганизация, будет сообщение на сайте ГПУ по факту, а не по сообщениями и домыслами отдельных пользователей Facebook", – заявила она. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/2023778494362331 22 июня нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен подписать приказ, который действительно ликвидирует департамент специальных расследований Генпрокуратуры. По словам Найема, Горбатюка якобы собрались уволить. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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