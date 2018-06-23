По словам представителя Минобороны, это произошло в районе Лебединского

"Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих было немедленно эвакуировано в военные госпитали" , - сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

Всего от полуночи и на 9:00 утра субботы зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, ночью и утром на Луганском направлении, украинские укрепления близко Новотошковского были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Здесь было зафиксировано 12 взрывов вражеских мин.

Украинские защитники открывали огонь.

На Донецком направлении в субботу утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны противника.

"Горячее только было близко н.п. Лебединское, Водяное, Талаковка - там оккупанты выпустили по нашим позициям 52 снаряды 122-го калибра. Вблизи н.п. Широкино и Каменки позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия" , - сказал Мотузяник.