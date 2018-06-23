Погода, Новости, загрузка...
В зоне боевых действий ранены двое военных
23.06.2018 13:34
В зоне боевых действий ранены двое военных
По словам представителя Минобороны, это произошло в районе Лебединского
В субботу в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных.
В зоне боевых действий ранены двое военных Фото: Миноборони Украины

"Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих было немедленно эвакуировано в военные госпитали", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

Всего от полуночи и на 9:00 утра субботы зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, ночью и утром на Луганском направлении, украинские укрепления близко Новотошковского были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Здесь было зафиксировано 12 взрывов вражеских мин.

Украинские защитники открывали огонь.

На Донецком направлении в субботу утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны противника.

"Горячее только было близко н.п. Лебединское, Водяное, Талаковка - там оккупанты выпустили по нашим позициям 52 снаряды 122-го калибра. Вблизи н.п. Широкино и Каменки позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия", - сказал Мотузяник.

Напомним, 22 июня с семи утра до 18:00 Объединенные силы зафиксировали семь обстрелов боевиками позиций украинских военных на Донбассе. Добавим, за прошедшие сутки, 21 июня, в зоне боевых действий на Донбассе подавляющее большинство боевых действий происходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. ОС зафиксировали 29 обстрелов. Один украинский военный получил ранения.

  • За день боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе
  • Генерал СБУ Александр Куц возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию
  • Сутки в зоне боевых действий на Донбассе: 29 обстрелов, один военный ранен

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить