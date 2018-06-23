22 июня закон "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины (относительно усовершенствования отдельных вопросов
прохождения гражданами военной службы)" был опубликован в
парламентской газете "Голос України", он вступает в силу на
следующий день после публикации. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Согласно новому закону, в курсанты могут принимать
граждан в возрасте до 30 лет Фото: EPA 22 июня закон был
опубликован в парламентской газете "Голос України", он вступает в
силу на следующий день после публикации.Закон
разрешает продолжать службу военным, которых врачебная
комиссия признала непригодными по состоянию здоровья: боевой
опыт и мотивация военнослужащих, несмотря на состояние их здоровья,
могут быть учтены при их назначении на должности, которые не
требуют физических нагрузок.Законопроект также предусматривает
повышение до 30 лет предельного возраста приема в курсанты высших
военных учебных заведений или военных учебных подразделений
вузов.Верховная Рада
приняла законопроект №6052 5 апреля 2018 года, 20
июня закон подписал президент Украины Петр Порошенко.
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