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НАБУ задержала восьмого предполагаемого участника хищения средств "Госинвестпроекта"
23.06.2018 13:42
НАБУ задержала восьмого предполагаемого участника хищения средств "Госинвестпроекта"
Досудебное расследование по делу детективы НАБУ осуществляют от июля 2016 года
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали восьмого предполагаемого участника коррупционной схемы с завладением 259,2 миллиона гривен, предназначенных для реализации ряда национальных проектов.
НАБУ задержала восьмого предполагаемого участника хищения средств "Госинвестпроекта" Фото: nabu.gov.ua

Задержанному, который оказался двоюродным братом бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), говорится в сообщении НАБУ.

Еще одну подозрение 21 июня вручили по аналогичным статьям родном брать Каськива.

"Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Всего в совершении уголовного преступления в рамках указанного уголовного производства, пока подозревают девять человек.

Действия указанных подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В 2012 году из госбюджета более 500 млн грн выделили для реализации ряда нацпроектов, в частности "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине, напомнили в НАБУ.

Путем овладения течение 2012-2014 годов 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн указанные проекты так и не были реализованы, заявили в НАБУ. 

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства ГП "Государственная инвестиционная компания", входило в сферу контроля "Госинвестпроекта", под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания". После этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В совершении уголовного преступления подозревают 9 человек; кроме двух человек, которым сообщено о подозрении, речь идет об экс-замглавы "Госинвестпроекта", который также был советником директора ГП "Государственная инвестиционная компания"; экс-сотрудника "Госинвестпроекта"; экс-директора и работника ГП "Государственная инвестиционная компания" и 3 директоров частных предприятий с признаками фиктивности.

Напомним, 18 августа 2016 года экс-руководитель Госагентства по вопросам привлечения инвестиций при Януковиче Владислав Каськив был задержан в ПанамеРанее, следователи МВД изъяли миллион гривен из сейфа в помещении, принадлежащем родном и двоюродному братьям Каськива.

  • Апелляционный суд определил подсудность дела Каськива
  • Судья не пришел на первое заседание по делу Каськива

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