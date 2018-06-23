Досудебное расследование по делу детективы НАБУ осуществляют от июля 2016 года

Задержанному, который оказался двоюродным братом бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), говорится в сообщении НАБУ.

Еще одну подозрение 21 июня вручили по аналогичным статьям родном брать Каськива.

"Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса" , - говорится в сообщении.

Всего в совершении уголовного преступления в рамках указанного уголовного производства, пока подозревают девять человек.

Действия указанных подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В 2012 году из госбюджета более 500 млн грн выделили для реализации ряда нацпроектов, в частности "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине, напомнили в НАБУ.

Путем овладения течение 2012-2014 годов 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн указанные проекты так и не были реализованы, заявили в НАБУ.

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства ГП "Государственная инвестиционная компания", входило в сферу контроля "Госинвестпроекта", под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания". После этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В совершении уголовного преступления подозревают 9 человек; кроме двух человек, которым сообщено о подозрении, речь идет об экс-замглавы "Госинвестпроекта", который также был советником директора ГП "Государственная инвестиционная компания"; экс-сотрудника "Госинвестпроекта"; экс-директора и работника ГП "Государственная инвестиционная компания" и 3 директоров частных предприятий с признаками фиктивности.