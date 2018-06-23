Семью туристов из , которые отдыхали в Мармарисе, "забыли" на курорте в Турции.

"Наш оператор TPG поздно вечером 21 июня накануне дня вылета (22 июня) поменял расписание на более раннее, чем было заявлено, и не предупредил нас. Когда самолет улетел рано утром в пятницу, нам стали рассказывать, что искали нас и не смогли найти", - рассказал киевлянин Роман Ковальский, передает со ссылкой на .

По его словам, на эту дату вылета они были единственными туристами в отеле.

"На ресепшене говорят, что около 21:00 вечера 21 июня изменилось время вылета, но никто не сказал нам, утверждают, что они звонили в номер, а нас не было. Но дело в том, что в этот вечер мы там были, смотрели футбол. И утром, соответственно, мы тоже там находились. Никто не приходил, не звонил, не стучал, не положил записку под дверь", - рассказывают туристы.

Ковальский подчеркивает, что сотрудники туроператора путаются в объяснениях:

"Сначала говорили, что звонили нам в номер, теперь говорят, что сотрудник искал нас по всей территории отеля и не нашел".

Туроператор TPG требует, чтобы киевляне оплатили лишнюю ночь проживания в отеле, а в субботу, 23 июня, купили за свой счет билеты на самолет в Украину.

Семья отмечает, что киевская фирма, где покупалась путевка, рекомендовала "оплатить все, вернуться и потом уже разбираться".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира