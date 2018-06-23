Реальная цифра долгов может быть в разы больше

Рекордсменом по долгам оказался депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, который набрал кредитов в "Альфа Банка" и "ПриватБанка" на 316 млн гривен, сообщает Bihus.Info на основе анализа раздела "финансовые обязательства" по декларациям нардепов.

Фото: bihus.info

"Верховный суд даже запретил Виннику выезжать за пределы Украины до их полного погашения, а государственная исполнительная служба ежемесячно взимает с депутата 20% зарплаты (около 4 тысяч). Несложные математические подсчеты показывают, что с такими темпами для полного расчета депутату понадобится больше 6 тысяч лет ", - говорится в тексте.

На втором месте журналистского рейтинга оказался нардеп Игорь Котвицкий, который уже более 10 лет должен 11 млн долларов бывшему заместителю мэра Симферополя Нариману Хаялиеву. В пересчете на национальную валюту по курсу на 31 декабря 2017 года, сумма долга составляет более 308 млн гривен.

Юлия Левочкина задолжала более $5 млн своей же кипрской оффшорной компании Serada Enterprises Limited. Кроме того, она должна полмиллиона гривен за услуги бронирования авиаперевозок. По состоянию на конец 2017 года долги Левочкин составляли 142 млн гривен.

Опытным заемщиком оказался и хозяин харьковского рынка "Барабашово", мультимиллионер Александр Фельдман. Среди его основных кредиторов - "Ощадбанк", антиквар Руслан Шапиро, депутат Харьковского облсовета Андрей Стронов, экс-прокурор Крыма Василий Синчук и даже его 83-летний отец Борис Фельдман. Общая сумма заемных депутатом средств составляет 85,5 млн гривен.