Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что власти столицы смогут постепенно выплатить долги перед НАК "Нафтогаз України". Кличко: Мы не должны платить штрафы за другую компанию перед НАК "Нафтогаз" Фото: kyivcity.gov.ua "Мы ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этого долга и выплате от трех-шести, а лучше до 10 лет, когда мы сможем постепенно выплатить эти долги. Если НАК "Нафтогаз" не пойдет нам навстречу, останется одно: вместе с киевлянами идти к руководству "Нафтогазу", – сказал мэр.В то же время он убежден, что Киев не должен платить штрафы компании "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз"."Мы не должны платить штрафы за другую компанию перед НАК "Нафтогаз". Наши юристы убеждены, что правда на нашей стороне... Были разные предложения – идти на дебаты, что-то там еще... Такие спорные вопросы на дебатах не решают. Мы предложили идти в суд", – добавил он.С мая 2018 года за поставки горячей воды и отопления в столице Украины стало отвечать "Киевтеплоэнерго". "Нафтогаз" отказал новому коммунальному предприятию в заключении договоров на поставки газа, требуя, чтобы оно взяло на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг – ПАО "Киевэнерго".По данным КГГА, задолженность последнего перед "Нафтогазом" составляет почти 5 млрд грн: около 3 млрд грн – долги населения, 1 млрд грн – долг государственного бюджета за предоставленные льготы и субсидии, еще более 1 млрд грн – начисленные штрафы и пеня."Нафтогаз" считает, что киевские власти, отказавшись брать на новое коммунальное предприятие долги "Киевэнерго", нарушили статью 22 закона "О теплоснабжении". В ней говорится, что если субъекту хозяйствования предоставлен в пользование целый имущественный комплекс по выработке тепловой энергии, то он становится правопреемником по долговым обязательствам субъекта хозяйствования, который раньше использовал это имущество."Договоры о поставке и транспортировке энергоносителей заключаются с правопреемниками реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке за предыдущий период", – указано в законе.8 июня Андрей Коболев предложил Кличко обсудить спорные вопросы по поставкам горячей воды на теледебатах. Градоначальник заявил, что ситуацию надо решать в судах.15 июня в КГГА сообщили, что "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз України", требуя признать заключенными договоры о поставках газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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