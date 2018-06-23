Киев ведет переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации долгов жителей столицы перед компанией

"Но – при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить ее сразу сейчас невозможно", - отметил мэр Киева в эфире телеканала "Киев", сообщает официальный портал КГГА.

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этих долгов сроком от 3 до 6 лет. В лучшем случае – до 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется, то вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз" и все вместе будем задавать вопросы", - заявил Кличко.

Киев не планирует платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго", сумма которых вместе с пеней составляет около 1,2 млрд гривен, отметил он.

Киев обратился к суду, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение КП "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, которые производят электроэнергию для Киева, напомнил мэр.

"Более 3 тысяч домов остаются без горячей воды. ... Надеемся, суд быстро примет решение и мы сможем возобновить поставки горячей воды", – отметил мэр.

Напомним, пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная сообщила, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд города Киев с иском к ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа.