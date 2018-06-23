Полиция обнародовала видео с преступником из Кривого Рога Днепропетровской области, который арестован по подозрению в нападении на женщин, двое из которых погибли.

Запись опубликовал в своем замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает

"На первый взгляд, это обыкновенный молодой человек, уроженец Днепропетровщины, отец двухлетнего ребенка, а по факту - гневный зверь, который ночью выходил на "охоту", - отметил он.

Аброськин отметил, что за последние два месяца в Кривом Роге нападению подверглись шесть женщин. Полиция круглосуточно искала преступника. К поискам ежедневно привлекалось около полутысячи человек: полицейских, бойцов Национальной гвардии, военнослужащих, граждан.

По его словам, личность преступника была установлена 18 июня. Были собраны все доказательства. Злоумышленник арестован. Он находится в изоляторе и дает показания.















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