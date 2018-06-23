В Александрии вчера в результате ДТП два человека погибли и еще один получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает .

Согласно информации, в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Знаменское шоссе в г. Александрия. Бойцы второго государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что на автодороге столкнулись два автомобиля, в результате чего два человека погибли и один человек пострадал.

Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали тела погибших из изувеченной машины.

Напомним, во Львовской области столкнулись два автомобиля. Одного из водителей спасателям пришлось деблокировать из транспортного средства.

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