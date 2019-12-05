Лідери НАТО зібралися на сімейне фото під звуки шотландської волинки
05.12.2019 13:48
5 декабря
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05.12.2019
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Метки: Лондон, НАТО, политики.
5 декабря
На ювілейному саміті НАТО, присвяченого 70-річчю оборонного союзу, який 3 і 4 грудня проходив у Лондоні, лідери НАТО підтвердили зобов’язання щодо спільної оборони 29 членів альянсу. Про це йдеться в спільній декларації, оприлюдненій 4 грудня після саміту.