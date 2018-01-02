|Россияне запаниковали: Путин выдал новый приказ по армии РФ
|02.01.2018 14:18
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Президент России сократил штатную численность армии на 293 человека, сообщает "".
Соответствующий приказ вступил в силу с 1 января 2018 года. Путин же его подписал в ноябре 2017 года. Согласно документу, численность военных снижается до 1 903 051 человека.
В издании отметили, что в ряды армии входят кадровые военные и гражданский персонал, который выполняет вспомогательные функции.
Россияне негативно восприняли данную информацию.
"Натовцем дар. Они у наших границ наращивают военное присутствие, а у нас на оборот. Мир на гране вооруженного конфликта, а у нас армию сокращают", – отметили россияне.
"Вот так и наступает конец. Теперь американцы точно завоюют великую Россию", – написал пользователь.
"Полицию, врачей, вот теперь уже и армию, когда армию никому не нужных комитетов сокращать будут? Да и Думу на 2\3 сократить, все одно что 450 что их 100, не пусто ни густо", – возмутились в сети.
"Как так то?? 300 человек? При численности армии почти 2млн...вот это новость!!! А какая экономия бюджета! Лучше бы 300 депутатов сократил", – отметили пользователи.
"Лучше бы генералов", "Лучше бы чинушам зарплату разумную сделал 300 тысяч рублей, а не за лимон", "293 человека! А кто же тогда страну защищать то будет. И то это наверное те кто груз 200 называются! Значит один Шойгу остался на защите рубежей наших".