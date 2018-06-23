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Мартыненко заявил, что программа "Схемы" распространила о нем очередной фейк
23.06.2018 14:06
Мартыненко заявил, что программа "Схемы" распространила о нем очередной фейк
Мартыненко опровергает свою причастность к табачной фабрики
прежний народный депутат Николай Мартыненко опроверг информацию программы "Схемы" о якобы своей причастности к табачной фабрики в г. Желтые Воды.
Мартыненко заявил, что программа "Схемы" распространила о нем очередной фейк

"Фантазии некоторых "желтых" СМИ является ложью, которая носит заказной характер. Я понятия не имею ни о каких табачных фабриках, но мое имя сюда манипулятивно приплели. Очевидно, это проявление нечистоплотной конкуренции на этом рынке, которой пытались придать политический оттенок. А использование голословных версий и сплетен на уровне "одна бабушка сказала..." - это, оказывается, такие "стандарты" журналистики", -  сообщила его пресс-служба.

Он подчеркнул, что программа "Схемы" уже не первый раз распространяет о нем недостоверную информацию и демонстрирует откровенную ангажированность. "Черный пиар" против меня носит системный характер. Попытки приплести мне все мыслимые и немыслимые грехи связаны с постоянными провалами фальсифицированных против меня дел. Кроме того, есть мотив личной мести - ведь я часто обвинял "Схемы" в распространении ложной информации обо мне", - подчеркнул экс-депутат.

"Я хорошо осознаю, что на этом ребята не успокоятся и придумают новые фейки. Поэтому сразу заявляю: марихуану на балконе не выращиваю, контрафактными кальянами не торгую", - отметил Мартыненко.

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  • Депутаты "Народного фронта" способствуют незаконному табачному бизнесу, - "Схемы"

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