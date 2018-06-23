Мартыненко опровергает свою причастность к табачной фабрики

"Фантазии некоторых "желтых" СМИ является ложью, которая носит заказной характер. Я понятия не имею ни о каких табачных фабриках, но мое имя сюда манипулятивно приплели. Очевидно, это проявление нечистоплотной конкуренции на этом рынке, которой пытались придать политический оттенок. А использование голословных версий и сплетен на уровне "одна бабушка сказала..." - это, оказывается, такие "стандарты" журналистики", - сообщила его пресс-служба.

Он подчеркнул, что программа "Схемы" уже не первый раз распространяет о нем недостоверную информацию и демонстрирует откровенную ангажированность. "Черный пиар" против меня носит системный характер. Попытки приплести мне все мыслимые и немыслимые грехи связаны с постоянными провалами фальсифицированных против меня дел. Кроме того, есть мотив личной мести - ведь я часто обвинял "Схемы" в распространении ложной информации обо мне", - подчеркнул экс-депутат.