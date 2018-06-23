Служба безопасности Украины задержала в Харькове участницу группы "Харьковское движение сопротивления", которая по заданию российских кураторов пыталась заложить взрывчатку под памятник воинам УПА. По данным СБУ, спецслужбы России возобновили финансирование группы с апреля 2018 года. СБУ: Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства Фото: ssu.gov.ua "Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления". С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении между жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания", – сказано в сообщении.Сотрудники СБУ установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности "Харьковского движения сопротивления" для проведения на территории Харькова террористической деятельности."Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Л/ДНР", – добавили в СБУ.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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