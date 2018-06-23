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Спецслужбы России планировали теракт в Харькове у памятника воинам УПА, при закладке взрывчатки задержали злоумышленницу – СБУ
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23.06.2018 14:10
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Служба безопасности Украины задержала в Харькове участницу группы
"Харьковское движение сопротивления", которая по заданию российских
кураторов пыталась заложить взрывчатку под памятник воинам УПА. По
данным СБУ, спецслужбы России возобновили финансирование группы с
апреля 2018 года. СБУ: Одна из участниц группы получила от
российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью
самодельного взрывного устройства Фото: ssu.gov.ua "Оперативники
спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда
террористических актов на территории региона российские кураторы
планировали использовать участников так называемой
военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления". С
2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных
памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных
транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении
разведывательной деятельности и распространении между жителей
Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и
экстремистского содержания", – сказано в сообщении.Сотрудники
СБУ установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили
финансирование деятельности "Харьковского движения сопротивления"
для проведения на территории Харькова террористической
деятельности."Одна из участниц группы получила от российских
кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью
самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали
злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса
Украины при закладке взрывчатки под памятный знак. В ходе
санкционированных следственных действий по месту жительства
участницы группы правоохранители изъяли символику террористических
организаций "Л/ДНР", – добавили в СБУ.Вооруженный конфликт в
Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года.
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