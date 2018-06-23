Сегодня утром в аэропорту Одессы экстренно сел чартерный самолет перевозчика Yanair рейсом Одесса-Барселона. Об этом в комментарии сообщил представитель компании-перевозчика.

"Рейс должен был вылетать из Одессы. Он взлетел, однако вернулся обратно. На борту находились около 100 пассажиров", – говорится в сообщении.

Как отметил представитель, пассажиры самолета из Одессы поехали домой, а гостей города разместили в гостинице, им предоставили питание, и теперь они ожидают информацию. Перевозчик готовится отправить пассажиров в Барселону.

От комментариев о причинах экстренной посадки авиалайнера в компании воздержались.

Напомним, в Ирландии совершил экстренную посадку самолет авиакомпании United Airlines с 214 пассажирами на борту из-за записки о заложенной в воздушном судне бомбу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира