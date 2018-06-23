|Департамент Горбатюк трансформируют, а не ликвидируют, - Сарган
|23.06.2018 14:15
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В результате реформирования ни следователя или процессуального руководителя в "делах Майдана" не будет уволено или изменено, следовательно "Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять"Департамент спецрасследований ГПУ, возглавляемый Сергеем Горбатюком, который расследует дела Майдана, будет трансформировано в следственное управление, а не ликвидирован.
Сергей Горбатюк. Фото: hromadske.tv
"Департамент спецрасследований трансформируется в следственное управление, а прокуроры переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры ГПУ в соответствие с действующим законодательством", - заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
На подобную трансформацию "ожидает департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики (известный как департамент Кононенко - Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство", - уточнила Сарган.
Напомним, Мустафа Найем заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко планирует ликвидировать Департамент специальных расследований Генпрокуратуры.