В результате реформирования ни следователя или процессуального руководителя в "делах Майдана" не будет уволено или изменено, следовательно "Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять"

"Департамент спецрасследований трансформируется в следственное управление, а прокуроры переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры ГПУ в соответствие с действующим законодательством" , - заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

На подобную трансформацию " ожидает департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики (известный как департамент Кононенко - Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство" , - уточнила Сарган.