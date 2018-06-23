|Украинская делегация в ПАСЕ спросит у Янгланда, просил ли он РФ помиловать Сенцова
|23.06.2018 14:20
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На следующей неделе в Страсбурге украинская делегация в ПАСЕ узнает у генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда, просил он о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова во время визита в РФ. Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает
"В другом интервью Песков заявил, что во время встречи с Путиным Генсек РФ Янгланд не поднимал тему освобождения Сенцова. Что же, мы обязательно зададим этот вопрос Янгланду уже на следующей неделе в Страсбурге. А пока я показала эти заявления Пескова и обменялась мнениями о Янгланде с коллегами по ПАСЕ, с которыми мы сейчас работаем в Турции, где наблюдаем за ходом президентской и парламентской кампании", - написала Геращенко.
Напомним, пресс-секретарь президента Российской Федерации
Дмитрий Песков не подтвердил просьбу о помиловании украинского
политзаключенного Олега Сенцова от генерального секретаря Совета
Европы Турбйорна Ягланда.