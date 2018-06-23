Начиная с 2014 года Беларусь из верного союзника России превратилась в нейтрального посредника между Западом и .

Об этом сообщают аналитики американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает со ссылкой на .

"В 2011 году Беларусь твердо находилась на российской орбите и была полностью изолирована от Запада политически. Разгон акций протеста после президентских выборов 2010 года, на которых засидевшийся в кресле президента обеспечил себе четвертый срок после спорного голосования, побудил и Соединенные Штаты ввести санкции против страны и ее высших должностных лиц, в том числе Лукашенко. Россия была крупным и единственным союзником Беларуси", - отмечает аналитик Stratfor.

Ситуация изменилась в 2014 году, после событий Евромайдана в Украине, когда Лукашенко понял, что необходимо приспосабливаться к геополитическим изменениям, чтобы не повторить судьбу Януковича.

"После Евромайдана он умело поменял позицию – или, скорее, провел ребрендинг – Беларусь из верного союзника России, изолированного от Запада, превратилась в посредника между Россией и Западом в их противостоянии из-за Украины, - поясняет автор материала. – Минск стал одним из основных мест переговоров для официальных лиц из России, Украины и Европейского союза, а главное соглашение о разрешении конфликта известно как Минский протокол. Лукашенко превратил географическое положение своей страны в геополитическое преимущество, гарантируя, что украинский конфликт не распространится на Беларусь и что Минск будет рассматриваться как благоприятное нейтральное место для дипломатических переговоров (наподобие Швейцарии во время Второй мировой войны или Финляндии во время Холодной войны)", – пишут эксперты.

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