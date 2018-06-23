Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось в агентство Bloomberg со требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украине на инфографике

В инфографике к публикации посвященной выборам в странах с развивающейся экономикой, Украина была обозначена желтым цветом, а Россия темно-серым. Полуостров Крым был обозначен светло-серым, не определяет его принадлежность к любой из двух стран.

"Журналистика должна быть корректной" , - заявили в посольстве.

"Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении посольства.

Через несколько часов в публикации появилось сообщение о внесении изменений. Инфографика с "ничейным" Крымом была удалена.

Напомним, The Times опубликовала официальное извинение после критики со стороны посольства Украины в Великобритании из-за публикации карты, где Крым был обозначен как часть Российской Федерации.