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Bloomberg удалил инфографику с "ничейным" Крымом
23.06.2018 14:23
Bloomberg удалил инфографику с "ничейным" Крымом
Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось в агентство Bloomberg со требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украине на инфографике
Американское агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту с изображением Украины, где Крым обозначен как отдельная территория, которая была опубликована в одной из статей.
Bloomberg удалил инфографику с "ничейным" Крымом Фото: slovoidilo.ua

В инфографике к публикации посвященной выборам в странах с развивающейся экономикой, Украина была обозначена желтым цветом, а Россия темно-серым. Полуостров Крым был обозначен светло-серым, не определяет его принадлежность к любой из двух стран.

"Журналистика должна быть корректной", - заявили в посольстве.

"Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении посольства.

Через несколько часов в публикации появилось сообщение о внесении изменений. Инфографика с "ничейным" Крымом была удалена.

Напомним, The Times опубликовала официальное извинение после критики со стороны посольства Украины в Великобритании из-за публикации карты, где Крым был обозначен как часть Российской Федерации.

Также, в парижской магазине в продаже обнаружили глобусы с некорректным указанием оккупированного Крыма.

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