Bloomberg удалил инфографику с "ничейным" Крымом Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось в агентство Bloomberg со требованием перекрасить полуостров Крым в цвет Украине на инфографике Американское агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту с изображением Украины, где Крым обозначен как отдельная территория, которая была опубликована в одной из статей. Фото: slovoidilo.ua В инфографике к публикации посвященной выборам в странах с развивающейся экономикой, Украина была обозначена желтым цветом, а Россия темно-серым. Полуостров Крым был обозначен светло-серым, не определяет его принадлежность к любой из двух стран. "Журналистика должна быть корректной" , - заявили в посольстве. "Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении посольства. Через несколько часов в публикации появилось сообщение о внесении изменений. Инфографика с "ничейным" Крымом была удалена. Напомним, The Times опубликовала официальное извинение после критики со стороны посольства Украины в Великобритании из-за публикации карты, где Крым был обозначен как часть Российской Федерации. Также, в парижской магазине в продаже обнаружили глобусы с некорректным указанием оккупированного Крыма . Британская газета The Times извинилась за карту с российским Крымом

