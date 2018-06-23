Украина с партнерами последовательно работает над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Всем понятно, что РФ в Приднестровье создал зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР Фото: EPA "Мы последовательно работаем над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было. Всем понятно, что там они создали зону, которая еще хуже, чем Россия. Это какая-то смесь с СССР относительно ментальности и происходящего там. Вот помните Закарпатье и эти поджоги (поджоги офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. – )? Это организовали люди с Приднестровья. А кто руководит Приднестровьем? Федеральная служба безопасности [РФ] ... С молдавской стороной будем работать, чтобы реально все было прозрачно и всем понятно. Последовательная линия. Все, что мы делаем в формате "5+2", все, что мы делаем в рамках ООН: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это абсолютно понятно", – сказал Климкин.Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил.По данным Молдовы, на территории Приднестровья находится около 1400 российских военных, без учета членов миротворческой миссии в зоне безопасности у реки Днестр.В августе 2017 года Молдова попросила включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал инициативу "не очень дружественной и довольно неожиданной".22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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