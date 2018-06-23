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Климкин: Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы
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23.06.2018 14:26
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Украина с партнерами последовательно работает над тем, чтобы
российских войск в Приднестровье не было, отметил министр
иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Всем понятно,
что РФ в Приднестровье создал зону, которая еще хуже, чем Россия.
Это какая-то смесь с СССР Фото: EPA "Мы последовательно
работаем над тем, чтобы российских войск в Приднестровье не было.
Всем понятно, что там они создали зону, которая еще хуже, чем
Россия. Это какая-то смесь с СССР относительно ментальности и
происходящего там. Вот помните Закарпатье и эти поджоги
(поджоги офиса Общества венгерской культуры
Закарпатья. – )? Это организовали люди с Приднестровья. А
кто руководит Приднестровьем? Федеральная служба безопасности [РФ]
... С молдавской стороной будем работать, чтобы реально все было
прозрачно и всем понятно. Последовательная линия. Все, что мы
делаем в формате "5+2", все, что мы делаем в рамках ООН:
Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Тут и в
политическом смысле, и в экономическом смысле, и в ментальном это
абсолютно понятно", – сказал Климкин.Приднестровье объявило о
суверенитете в 1990 году, однако мировым сообществом независимость
региона не признана. В середине 90-х в Приднестровье официально был
введен контингент российских миротворческих сил.По данным
Молдовы, на территории Приднестровья находится около 1400
российских военных, без учета членов миротворческой миссии в зоне
безопасности у реки Днестр.В августе 2017 года Молдова
попросила включить вопрос о полном выводе российских
военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Постпред России в ООН Василий
Небензя назвал инициативу "не очень дружественной и довольно
неожиданной".22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных
вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие
резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались
83 делегации.
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