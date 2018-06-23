Вэтом году нам всем суждено погибнуть (как и во всех предыдущих), так что не стройте далеко идущих планов. Ведь уже через два дня нас ждет конец света, в это воскресенье. Хотя логичнее было бы перенести его на понедельник, пишет со ссылкой на .

Но в этот раз, как отмечает Viral Thread, конец света предсказывает не какой-то там "экстрасенс" из телевизора, а сама Библия!

Хотя Священное Писание тщательно изучается уже сотни лет, почему-то только теперь нашёлся один умник, который обнаружил там новую дату апокалипсиса — 24 июня 2018 года. Так что лето будет коротким, сорян!

Прежде чем мы расскажем вам все подробности, и вы броситесь отменять свои планы на лето, сворачивать мангалы, и залазить в бункера, давайте вернемся назад и вспомним несколько обещанных концов света, которые так и не состоялись.

Помните миллениум? Новогодние вечеринки в 1999 году были совершенно безумными, потому что все подряд — от знаменитого ясновидящего Эдгара Кейси до многих проповедников и религиозных деятелей — предсказывали светопреставление в 2000-м.

Не будем также забывать о "проблеме-2000": компьютерном вирусе, который должен был уничтожить всю электронику на планете ровно в полночь, одним махом разрушив все завоевания цивилизации.

А календарь древних майя помните? В 2012-м все вдруг обнаружили, что это последний год календаря майя, и тут же решили, что наши дни сочтены. Буквально.

А в прошлом году писатель-конспиролог Дэвид Мид предсказал, что в небе неожиданно появится таинственная планета Нибиру и уничтожит Землю.

Думаете, это всё бред? А вот многие почитатели Библии в последнее время всё чаще замечают признаки надвигающегося апокалипсиса.

Они даже нашли целых 7 цитат, описывающих, по их мнению, нынешний мир — эпоху "последних дней":

1. "Прежде только знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям". (Второе письмо Петра 3:3).

2. "Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, не примирительны, клеветники, невоздержные, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивые". (Второе письмо к Тимофею 3:1–4).

3. "А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение". (Даниил 12:4).

4. "Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне этот, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников". (Послание к Римлянам 11:25).

5. "Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и гадость и мышей, — все погибнут, говорит Господь". (Исаия 66:16,17)

6. "И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого". (Книга Бытие 11:6,7)

7. "Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его". (Книга Второзаконие 4:29,30)

Домашнее задание: попытайтесь связать эти 7 разрозненных цитат вместе, чтобы получилось стройное доказательство того, что конец света близко.

А мы тем временем вернёмся к нашим баранам. Казалось бы, должна бы знать об угрозе планеты Нибиру, так? Не поверите, но один из ведущих учёных из заявил, что никакой Нибиру нет и быть не может, иначе её гравитационная сила уже давно оставила бы нас без Луны.

Тем не менее конец света через Нибиру был назначен на прошлый сентябрь, затем перенесён на октябрь, а когда он так и не случился в ноябре, эта теория тихонько сдохла (а наша цивилизация — нет!).

Теперь появилась новая библейская версия, обещающая Армагеддон уже этим летом. Конспиролог Матье Жан-Марк Жозеф Родриг поколдовал над пассажем из Откровения Иоанна Богослова и выудил оттуда дату 24 июня 2018 года.

По мнению Родрига, зашифрована эта дата в следующей фразе: "И дана ему власть действовать сорок два месяца".

Якобы надо сложить указанное число с показателями урожайности и продуктовыми ценами, получается дата наша последнего дня на Земле.

"И слышал я голос посреди четырёх животных. Здесь мудрость, — сказал Родриг в интервью Daily Star. — Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть".

Не очень понятно, как у Родрига получилась точная дата и почему он разговаривает библейскими цитатами. Как-то неубедительно получается, правда? В конце концов, конец света ещё ни разу не наступал, так что вероятность встретить 25 июня представляется довольно высокой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира