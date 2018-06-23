Популярная голливудская актриса Натали Портман развенчала наиболее распространенные мифы о веганстве, передает Новое Время .

Кинозвезда, длительное время придерживающаяся вегетарианства, стала веганкой в 2009 году. На строгое вегетарианство, исключающее потребление продуктов животного происхождения, Портман вдохновила книга Джонатана Сафрана Фоера "Поедание животных", раскрывающая проблемы промышленных методов ведения сельского хозяйства и промыслового рыболовства.

Веган-активистка решила в очередной раз призвать людей отказаться от продуктов животного происхождения и в коротком ролике, снятом для портала Pop Sugar, опровергнуть наиболее популярные мифы о веганстве.

Во-первых, говорит Портман, скептикам следует перестать приводить такие нелепые аргументы, как например то, что люди на протяжении веков употребляли в пищу мясо:

"Раньше люди делали много других вещей, которых не делают сейчас", - отметила она.

Вторым заблуждением является мнение, что веганы могут строить отношения или семью исключительно с веганами. Она отметила, что никогда не станет навязывать детям или мужу свое личное мнение и идеологию.

"Мой муж - не веган. Но это не мешает нам жить вместе", - сообщила она.

Она также опровергла миф о том, что веганы изолированы от общества или ограничены в отношении дружбы. Портман утверждает, что большинство ее друзей не придерживаются веганизма:

"Я общаюсь со многими людьми, которые едят все и любят мясо. Это не имеет для меня никакого значения, ведь каждый человек принимает решение для себя лично. Веганство не мешает нашей дружбе", - говорит актриса.

Кроме того, Портман развенчала миф о том, что придерживаться строгой вегетарианской диеты дорого. По ее мнению, есть ряд бюджетных продуктов, которые подходят для веганов:

"Паста, рис, бобовые. Вы найдете недорогие продукты, которые не противоречат веганству, в любом супермаркете", - убеждена звезда.

Также, Портман ответила на один из самых провокационных вопросов о веганстве. В частности, она прокомментировала мнение о том, что веганам следует пожалеть растения, которые также, как животные, чувствуют боль.

"Я не думаю, что растения чувствуют боль. Я не слышала ничего об этом", - добавила актриса.

Как сообщал svodka.net, известная актриса Натали Портман выступила в роли продюсера, а также озвучила документальный фильм о вегетарианстве "Поедание животных" .

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