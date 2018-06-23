Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки Трюдо оплатил штраф в полном размере Надзорный орган по этике в канадском парламенте оштрафовал премьер-министра страны Джастина Трюдо на $100 долларов за то, что он не задекларировал две пары солнцезащитных очков. Фото: CP Трюдо не сообщил властям о полученных в дар очказ из-за "административных ошибок", сообщили в пресс-службе премьера, сообщает CBC. Форма декларации была заполнена неправильно, добавили представители Трюдо. Очки канадского бренда Fellow Earthlings подарил Джастину Трюдо и его жене Вейд Маклауклан, премьер провинции Острова Принца. Их стоимость составляет в среднем $300-500 долларов. По закону, премьер-министр должен сообщать регулятору о всех подарках дороже $200 в течение 30 дней. Нардепы задекларировали долгов на 1,5 млрд гривен, - ИНФОГРАФИКА

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