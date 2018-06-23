|Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки
|23.06.2018 14:31
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Трюдо оплатил штраф в полном размереНадзорный орган по этике в канадском парламенте оштрафовал премьер-министра страны Джастина Трюдо на $100 долларов за то, что он не задекларировал две пары солнцезащитных очков.
Фото: CP
Трюдо не сообщил властям о полученных в дар очказ из-за "административных ошибок", сообщили в пресс-службе премьера, сообщает CBC.
Форма декларации была заполнена неправильно, добавили представители Трюдо.
Очки канадского бренда Fellow Earthlings подарил Джастину Трюдо и его жене Вейд Маклауклан, премьер провинции Острова Принца. Их стоимость составляет в среднем $300-500 долларов.
По закону, премьер-министр должен сообщать регулятору о всех подарках дороже $200 в течение 30 дней.
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