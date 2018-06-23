В пресс-службе авиакомпании Utair заявили, что в работе одного из двигателей самолета, выполнявшего рейс UT106 Екатеринбург – Тюмень, произошли неполадки. Самолет перевозил перуанских болельщиков, о пострадавших в результате инцидента не сообщается. В салоне произошло задымление Скриншот: ForoTV / Twitter Отмечается, что пассажиры за 20 минут до приземления услышали хлопок, а через некоторое время в салон воздушного судна стал проникать дым.По словам одного из пассажиров, экипаж не говорил ни на английском, ни на испанском, при этом бортпроводники ничего не разъяснили. Пассажир рассказал, что бортпроводник просто попросил пристегнуть ремни перед посадкой. Другой пассажир заявил, что во время задымления на борту не были откинуты кислородные маски. В пресс-службе авиаперевозчика агентству РБК подтвердили, что в работе одного из двигателей самолета, выполнявшего рейс UT106 Екатеринбург – Тюмень, "произошли неполадки". По словам собеседника агентства, "по системе кондиционирования в салон кратковременно успел поступить дым, затем система очистила воздух".В компании заявили, что пожара на борту не было, а "самолет самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры вышли по трапу без применения аварийных приспособлений".О пострадавших в результате инцидента не сообщается.21 июня в Екатеринбурге сборная Франция обыграла Перу со счетом 1:0. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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