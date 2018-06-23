Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) объявила новые тарифы для “Киевводоканала” в гривнах. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает

“О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2015 года № 2868” по установлению тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании — газете “Урядовый курьер”“, — говорится в сообщении.

Таким образом, НКРЭКУ установила на 2018 год для АО “АК”Киевводоканал" следующие тарифы:

тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере (в т. ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:

8,292 грн (в т. Ч. НДС 1,382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,488 грн (в т. Ч. НДС 1,248 грн) за 1 куб. м водоотводу;

тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в размере (в т. ч. НДС 2,786 грн), из них:

8,784 грн (в т. Ч. НДС 1,464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

7,932 грн (в т. Ч. НДС 1,322 грн) за 1 куб. м водоотводу.

Ранее сообщал, насколько повысятся тарифы на воду для киевлян в процентах.

Напомним, 14 июня НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира