В Киеве ограничат движение транспорта и пешеходов на улице Борщаговской до 16 июля в связи с проведением реконструкции коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"С учетом обращения ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" до 16 июля будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Борщаговской - от дома № 122 до улицы Боткина", - говорится в сообщении.

На протяжении времени, когда специалисты будут проводить реконструкцию коллектора на улице Борщаговской, обеспечат свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

После завершения работ предприятие обязано до 16 июля восстановить покрытие тротуаров и проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия.

Как сообщал svodka.net, в понедельник, в Киеве до 30 августа будет ограничено движение по мосту Патона.

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